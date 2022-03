Une semaine après la levée de l'obligation du port du masque en intérieur, la tendance se confirme : le nombre de cas de coronavirus repart à la hausse. 89.000 nouvelles contaminations ont été enregistrées lundi 21 mars, contre 65.000 la semaine dernière.

La situation est particulièrement frappante en Bretagne, où le taux d'incidence dépasse les 1.500 dans le Finistère. Le Pas-de-Calais ne fait pas beaucoup mieux avec un taux d'incidence à 1.240. Une résurgence épidémique qui intervient donc "cinq jours après la levée du port du masque, ce qui est complètement cohérent avec la durée d'incubation du coronavirus qui est de cinq jours", estime le docteur Michael Rochoy.

Ce médecin généraliste qui exerce a Outreau, dans le Pas-de-Calais, l'a d'ailleurs constaté dans son cabinet. "J'ai eu huit patients qui ont été positifs lundi et deux dimanche. À titre de comparaison, la semaine dernière, j'ai eu cinq cas positifs entre mardi et jeudi" indique-t-il, évoquant "une augmentation bien perceptible".

"La levée du masque fait que tous les virus respiratoires augmentent, donc le coronavirus bien sûr, mais aussi la grippe et les rhinovirus. En fait, on est aveuglé parce qu'on a plein de patients qui ont des symptômes compatibles avec le Covid et qu'il faut voir assez vite, qu'il faut pouvoir isoler...", poursuit le médecin.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a de son côté déploré que plusieurs pays européens ont levé "trop brutalement" les mesures pour lutter contre la pandémie.

