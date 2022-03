Marche pour le climat : à Lyon, des milliers de manifestants face à l'urgence climatique

3.000 selon la police. 10.000 pour les organisateurs. À Lyon, la marche pour le climat a rassemblé moins de monde que lors des éditions précédentes en 2018 et 2019. Le défilé a déambulé de la place Jean Macé jusqu'à l'Hôtel de Ville. "La mobilisation est un peu moins soutenue, c’est normal. La guerre en Europe suscite des angoisses, je le comprends, a avancé Thomas Dossus, sénateur du Rhône. Le climat est absent de la campagne, j’espère que le sujet va revenir dans les semaines à venir, c’est tellement déterminant pour les générations futures."

"Plus d’Amazonie, moins d’Amazon", "Le climat c’est comme le Ricard, plus c’est chaud, moins c’est bon", "phoque le réchauffement". Sous les pancartes, beaucoup de jeunes. Alice a 17 ans et est scolarisée au lycée international de Gerland. "On ne peut pas rester inactifs face aux politiques qui ne font pas grand-chose. Notre futur est en danger", confie l’adolescente. Professeur d'histoire-géographie, Laetitia se félicite de l'engagement des jeunes : "Beaucoup d’élèves se sont mobilisés pour faire une collecte pour les réfugiés d’Ukraine. Ils sont aussi nombreux dans cette marche. Les jeunes sont sur tous les fronts."

Au milieu du défilé : le maire et plusieurs de ses adjoints sont présents. Grégory Doucet tient une banderole avec le slogan vert sur fond blanc : "Lyon marche pour le climat et la justice sociale". L'élu s'indigne aussi que le climat soit le grand absent de la campagne présidentielle : "Bien sûr, la guerre en Ukraine écrase tous les sujets. Mais les préoccupations des Français ne sont pas abordées. Ce qui intéresse les Français, c’est le pouvoir d’achat et le climat. Que le président-candidat propose l’annulation de la redevance audiovisuelle pour seule réponse à la baisse du niveau de vie, c’est une blague non ?"