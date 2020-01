Municipales à Paris : "Rien de positif" à attendre de la rencontre Villani-Macron

publié le 26/01/2020 à 20:30

Emmanuel Macron semble enfin s'investir dans les municipales. Il reçoit à l’Élysée Cédric Villani, le candidat dissident de LREM à Paris. Que peut-il attendre de cette rencontre ?

Rien de positif. Il a beaucoup tardé à intervenir dans la bagarre qui oppose Cédric Villani à Benjamin Griveaux, le candidat officiel de LREM. Il misait sans doute sur un renoncement de Cédric Villani. Il s’est trompé. Cédric Villani s’est endurci. Il répète qu’il ne renoncera jamais, que les électeurs trouveront un bulletin Villani dans les bureaux de vote parisiens.

Emmanuel Macron, président de la République, peut trouver les arguments, peut-être des propositions alternatives, pour le faire changer d’avis ? C’est plutôt mal parti. Benjamin Griveaux n’a pas réussi à creuser l’écart, malgré des ralliements de 3 maires de droite. Sa candidature ne décolle pas. Si Cédric Villani renonce en cédant à Emmanuel Macron, ce ne sera pas positif pour Benjamin Griveaux, plus que jamais perçu comme l’apparatchik de service, un style de candidat que les Parisiens n’ont jamais aimé. L’intervention présidentielle n’aurait dans ce cas pas permis la conquête de Paris. Si en revanche, Cédric Villani se maintient, Emmanuel Macron en sortira encore plus affaibli, incapable de mettre de l’ordre dans la maison, bien que président de la République. Il n’a rien de positif à attendre de son après-midi parisienne.

Édouard Philippe ne devrait pas être tête de liste

Pour les municipales, il a d’autres problèmes à régler avec les candidatures des ministres, à commencer par celle d’Édouard Philippe qui doit dire cette semaine s'il se présente ou pas au Havre. Le Premier ministre a toujours insisté sur son attachement pour Le Havre dont il était le maire quand Emmanuel Macron est venu le chercher. Il avait envisagé de se présenter comme tête de liste, mais l’hypothèse est devenue très périlleuse. Les dockers de la CGT et les candidats communistes qui sont bien implantés au Havre lui mèneraient la vie dure avec la réforme des retraites. Les municipales du Havre deviendraient une élection nationale. Et bien qu’Emmanuel Macron ait annoncé ne pas vouloir tirer automatiquement des conséquences nationales des résultats de ces municipales, il lui serait difficile de garder comme Premier ministre un homme battu dans sa ville. Si, comme il est probable, Edouard Philippe se présente au Havre, il ne devrait pas prendre le risque de se positionner en tête de liste.

Les municipales, un enjeu national ?

Ce que vous dites pour Édouard Philippe vaut aussi pour Gérald Darmanin à Tourcoing et pour Agnès Buzyn qui a annoncé sur RTL au Grand Jury son envie de rejoindre l’équipe de Benjamin Griveaux à Paris. Elle a aussi dit que ses dossiers du moment, coronavirus, retraites et hôpitaux, l’amènent à prolonger sa réflexion, ce qui prouve que son envie est soumise à un calcul très attentif. Car en effet, si tête de liste dans un arrondissement, elle est battue, pourrait-elle rester ministre ? Question qui vaut aussi pour Marlène Schiappa, tête de liste dans le 14e arrondissement et, en effet Gérald Darmanin, qui a tout de même de grands chances de succès à Tourcoing. Emmanuel Macron ne voulait pas que les municipales deviennent un enjeu national. Mais il aura du mal à y échapper.