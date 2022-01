Les infos de 18h - Aubervilliers : un homme tue sa femme et sa fille de 2 ans et demi

C'est déjà le 4ème féminicide de l'année 2022. Ce vendredi 7 janvier au soir, un homme a en effet tué sa femme mais aussi sa petite fille de 2 ans et demi. L'homme a également grièvement blessé sa sœur.

La nuit est déjà bien avancée quand une dispute éclate entre les époux, l'homme donne alors plusieurs coups de couteaux à sa femme et sa fille et s'en prend ensuite à la dernière personne se trouvant dans l'appartement, sa propre sœur.

Poignardée à son tour, son désespoir est tel qu'elle décide de se défenestrer pour tenter de lui échapper. Mais en sautant du deuxième étage, la victime est grièvement blessée. Même si elle n'est plus entre la vie et la mort ce soir, ce sont ses cris qui ont fini par alerter un témoins qui se trouvait dans la rue.

Quand les secours arrivent sur place, la mère de 29 ans et la fille sont malheureusement décédées. Le père de famille tente de prendre la fuite en voiture mais il percute un mur quelques rues plus loin. Le meurtrier présumé est toujours hospitalisé ce soir mais il sera interrogé dès que son état le permet. Si la justice le connait déjà, c'était uniquement pour des infractions aux stupéfiants, des vols ou encore des violences, mais aucune trace de violences conjugales.

