TGV Max, c'est une offre de la SNCF pour les 16-27 ans. Un abonnement qui permet de prendre le TGV autant de fois qu'ils veulent, mais sur des horaires dédiés et avec des quotas de sièges. Et c'est bien ce qui coince pour plusieurs des 100.000 abonnés.

Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs se plaignent comme Héloïse. "Avant pour faire Le Mans-Paris en semaine, on pouvait trouver des billets le lundi matin à zéro euro et jusqu'à 15 heures le vendredi. Là, c'est plus du tout possible", affirme-t-elle.

La promesse faite aux jeunes est de voyager en illimité pour 79 euros par mois en TGV. L'offre a séduit Lucas il y a trois ans. "Le service était nickel" à l'époque, déclare-t-il. Mais depuis, selon lui, les places sont de plus en plus rares avec des sièges vides non proposés. "Quand on demande aux contrôleurs, ils nous expliquent qu'il y a des quotas, je comprends mais pourquoi laisser des sièges vides ?", demande-t-il.

Nicolas Meizonnet, député RN du Gard, a écrit au ministre des Transports, en vain, pour tenter d'obtenir des réponses. "Ne pas nous répondre, c'est aussi ne pas répondre à nos concitoyens", dénonce l'élu.

Contactée par RTL, la SNCF répond que le nombre de places proposées n'a pas diminué depuis plusieurs années et qu'un million de sièges sont proposés chaque mois aux abonnés TGV Max.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Le masque redevient obligatoire en extérieur ce matin à Paris et à Dijon. 206.000 contaminations ont été enregistrées en 24 heures.

Année 2021 - 67 % des Français jugent l'année 2021 négative et plus de la moitié d'entre eux n'attend rien de 2022, selon notre baromètre Harris interactive.

Jour de l'An - Emmanuel Macron présentera ses vœux aux Français ce soir en direct à 20h. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle feront de même dans des vidéos.