En cette journée de rentrée parlementaire, la réforme de l'assurance chômage devrait occuper les députés, qui commenceront dès ce lundi soir 3 octobre à plancher sur cette mesure. Alors qu'il sera question de prolonger les règles d'accès plus strictes à l'indemnisation, une étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) révèle qu'un quart des chômeurs éligibles ne réclameraient pas leur droit.

Les résultats de cette enquête sont accablants : dans l'hypothèse la plus inquiétante, 4 personnes sans emploi sur 10 resteraient sans allocation, soit 25 à 42% des personnes éligibles. Ce qui représente jusqu'à 700.000 personnes sans chômage. La plupart des salariés concernés seraient précaires, exerçant en CDD ou en intérim.

Parmi les concernés, une part ignore simplement qu'elle y a droit. L'étude précise que plus de la moitié de ceux qui ont travaillé entre 4 et 6 mois, une majorité de jeunes, ne vont rien réclamer s'ils se retrouvent sans emploi. La phobie administrative serait également en cause. Face aux procédures, aux appels, aux contrôles, certains abandonnent et préfèrent ne rien toucher. Les auteurs de l'étude prennent également en compte les salariés qui quittent un emploi avec un autre poste en ligne de mire. Ces derniers estiment qu'ils n'ont pas besoin de Pôle emploi pour s'orienter.

À écouter également dans ce journal

Justice - Éric Dupond-Moretti renvoyé en procès. Un procès a été ordonné par la Cour de justice de la République envers le Garde des sceaux. La justice le soupçonne d'avoir profité de sa nomination à la chancellerie pour œuvrer contre des magistrats. Ses avocats ont formé un pourvoi en cassation.

Guerre en Ukraine - La Première ministre Élisabeth Borne a annoncé ce lundi 3 octobre la mise en place d'une aide, dès la fin novembre, pour celles et ceux qui accueillent des réfugiés.

Météo - La douceur de retour pour quelques jours en France. Un anticyclone s'installe en Europe, un temps sec et des températures douces sont attendues pour les prochains jours dans le pays.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info