Annonce surprise lors de l'interview du chef de l'État jeudi 14 juillet. Emmanuel Macron veut durcir davantage les conditions pour toucher les indemnités chômage. Avec des salariés et des chômeurs qui refusent de prendre des postes vacants, la version française de la grande démission américain est sur les rails. Le marché du travail fonctionne déjà comme s'il était en période de plein emploi, et pourtant personne, parmi ceux aux manettes actuellement, n'a connu ce phénomène.

La peur du chômage, c'est presque fini. On ose quitter un poste pour un autre plus intéressant, ce qui fait monter les enchères. On préfère aussi attendre la bonne opportunité qui se présentera bientôt. Par ailleurs, des personnes qui s'étaient découragées reprennent espoir et sont de retour sur le marché du travail. Ainsi, il ne faut pas accabler les chômeurs, mais rendre les métiers plus attractifs.

Il n'est cependant pas certain que cette réforme va véritablement doper le marché de l'emploi. Actuellement, la France est dans une période de forte demande, mais rien n'assure que la fin de l'année sera placée sous la même configuration. Avec une croissance moins forte, des taux d'emprunt plus élevés ou encore des faillites d'entreprises, celui-ci ne sera peut-être pas aussi porteur.

La quête d'une majorité absolue

Avec cette nouvelle annonce, Emmanuel Macron fait tout simplement de la politique. Entre le durcissement des conditions d'accès aux allocations chômage, le refus d'augmenter la dette, la validation des baisses d'impôts pour les entreprises par Bruno Le Maire ou encore l'augmentation des reconductions à la frontière voulue par Gérald Darmanin, le message du chef de l'État est clair : les ministres de droite sont poussés en avant.

Jeudi 14 juillet, Emmanuel Macron cherchait donc une majorité absolue entre ses députés de la République En Marche et Les Républicains.

Fait divers - Un garçon de sept ans et sa sœur de 24 ans sont décédés pendant un feu d'artifice à Cholet jeudi 14 juillet à la suite d'un "incident de tir".

Météo - L'incendie qui s'est déclaré au sud d'Avignon et a parcouru 1.000 hectares a été fixé dans la nuit du jeudi au vendredi 15 juillet, mais "reste actif sur le flanc droit", ont annoncé les pompiers.

Vacances - Des retards de trains risquent de perturber le trajet de nombreux voyageurs en ce vendredi 15 juillet en raison de la vague de chaleur.

