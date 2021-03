publié le 21/03/2021 à 18:51

L'enquête avance sur le meurtre de Magali Blandin, cette femme qui avait disparu le 11 février près de Rennes. Son mari, Jérôme Gaillard, a avoué l'avoir tuée, c'est lui qui a amené les gendarmes à l'endroit où il avait enterré le corps. En garde à vue, il affirme ne pas avoir supporté qu'elle veuille le quitter, il assure aussi avoir tout fait lui-même.

Mais les enquêteurs, au vu des éléments dont ils disposent, se demandent s'il n'y a pas eu un complot meurtrier beaucoup plus vaste. Jérôme Gaillard a expliqué lors de sa garde à vue avoir asséné deux coups de batte de baseball à Magali Blandin. Il a ensuite nettoyé la scène de crime, puis transporté la nuit suivante le corps de sa femme dans un trou qu'il avait creusé préalablement dans un bois près de chez lui. Jérôme Gaillard assure avoir agit seul, mais ses parents, des agriculteurs à la retraite de plus de 70 ans sont en détention provisoire depuis hier soir, mis en examen pour tentative et complicité de meurtre.

Ont-ils aidé leur fils à tuer Magali Blandin, à transporter le corps ? Sont-ils complices ou bien ont-ils été manipulés ? Une confrontation doit avoir lieu pour éclaircir ces points. Dans ce complot criminel, il y a aussi le voisin de Jérôme Gaillard, un géorgien de 39 ans mis en examen pour tentative d'extorsion. Il devait tuer Magali Blandin pour 20.000 euros, un contrat ordonné par Jérôme Gaillard, mais il lui réclame finalement 15.000 euros supplémentaire et le fait chanter, en menaçant de tout raconter grâce à un enregistrement audio où l'on entend Jérôme Gaillard prévoir le meurtre de son épouse.

Une affaire complexe, hors-norme, qui semblait être une simple disparition il y a un mois, mais qui se transforme en crime conjugal puis en complot criminel.

À écouter également dans ce journal

Confinement - Seize départements sont de nouveaux confinés depuis samedi 20 mars, dont ceux d'Île-de-France. Les critiques contre le gouvernement pleuvent entre la débâcle de la vaccination et le couac de la nouvelle attestation de déplacement, finalement supprimée.

Marseille - Le carnaval de La Plaine s'est déroulé ce dimanche après-midi à Marseille, dans les Boûches-du-Rhône, alors qu'il n'était pas déclaré. La préfecture dénonce un rassemblement "irresponsable".

Football - Le PSG se déplace à Lyon ce dimanche soir (21h) pour la 30e journée de Ligue 1. Les deux équipes sont au coude à coude, à la deuxième et troisième place du classement. Ce sont aussi les deux meilleures attaques du championnat.