Affaire Magali Blandin : quel rôle ont les parents du mari, également mis en examen ?

publié le 21/03/2021 à 12:26

Au lendemain de ses aveux, l'ancien mari de Magali Blandin et ses parents ont été placés en détention provisoire. Le corps de cette mère de famille de 42 ans a été retrouvée dans une forêt près de chez elle en Ille-et-Vilaine. Son époux, dont elle s'est séparée en septembre, a avoué l'avoir assassiné. Il ne supportait pas leur rupture.

Le procureur a parlé d'une affaire hors norme et même d'un complot familial avec plusieurs zones d'ombre. Les enquêteurs veulent connaître le rôle des parents de Jérôme Gaillard dans ce crime familial. Le père et la mère du mari, âgés de 72 et 75 ans, ont été entendus hier soir. Il ont été mis en examen pour tentative et complicité de meurtre par conjoint. Ils ont été incarcérés dans la nuit de samedi à dimanche. C'est rare dans une affaire de meurtre conjugal que les parents interviennent, ce qui rend cette affaire hors norme.

L'enquête est totalement inédite pour les gendarmes avec ce double scénario imaginé par Jérôme Gaillard. Le mari commandite le meurtre de son épouse dans un premier temps en payant 20.000 euros des Géorgiens pour la tuer. Mais ils le font chanter et réclament 15.000 euros de plus, en menaçant de tout raconter grâce à un enregistrement audio où on entend Jérôme Gaillard dire qu'il veut tuer sa femme.

Finalement, poussé par la colère de sa séparation, le mari passe à l'acte lui-même. C'est d'ailleurs ces chantages et ces menaces de mort qui l'ont conduit à avouer car il craignait pour sa vie. Comme le disait le procureur hier soir, tous les éléments du puzzle ne sont pas encore réunis.

Les faits glaçants révélés

Le procureur de la République de Rennes revient sur les faits glaçants : "Jérôme Gaillard a expliqué avoir tué son épouse en l'attendant, après avoir déposé ses enfants à l'école, devant le porte de son appartement. Il dit que lorsqu'elle est sortie, il lui asséné un violent premier coup de batte de baseball, puis un second pour s'assurer de son décès. Il déclare avoir laissé le corps ainsi pendant la journée avant de revenir dans l'appartement la nuit suivante, avant d'effacer méticuleusement les traces de son crime et emporter le corps pour aller l'enterrer dans la forêt enneigée, dans un trou qu'il a creusé lui-même après l'avoir recouverte de chaux vive", relate le procureur.

Ce dernier est revenu sur la prise en charge des enfants du couple. "Devant ces événements dramatiques, le parquet a sollicité le placement en urgence des quatre enfants du couple, âgés respectivement de 4, 7, 12 et 14 ans, ce qui a été fait dans des lieux tenus secrets, afin de préserver la santé physique et psychiques de ceux-ci. Ils sont actuellement pris en charge par une équipe médico-social afin de leur annoncer le déroulé tragique de ces faits", a indiqué le procureur.