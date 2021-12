Les infos de 18h - Noël : comment faire plaisir à tout le monde sans se ruiner ?

À J-3 du réveillon de Noël, comment faire plaisir à tout le monde, sans se ruiner ? Rendez-vous dans les 200 Ressourceries de France, où vous pouvez trouver des jouets, des bibelots, des vêtements remis à neuf, et à prix cassés.

Illustration près de Rouen, où l'établissement est pris d'assaut. Derniers achats de Noël et évidemment beaucoup de monde au rayon jouets et jeux de société. Sophie Courtois est la directrice des lieux : "Jusqu'aux fêtes de Noël, on fait tous les jeux, jouets, bibelots à moitié prix". La raison ? "La Ressourcerie a la vocation de diminuer les déchets, c'est donner une seconde vie à tout ce que les gens ne veulent plus".

Et ce concept plaît énormément aux clients. "C'est réutiliser des objets qui ont déjà servi pour éviter la production de nouveaux objets, tout le monde y trouve son compte". Prix moyens des articles : entre cinq et dix euros. De quoi alimenter, à moindre coût, la hotte du Père Noël.

