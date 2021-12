Idées cadeaux de Noël : quels jeux interactifs offrir aux enfants ?

Les stars des jeux connectés de ce noël 2021 sont les boîtes à histoires. Il y a un choix infini dans les magasins, mais la pionnière c'est Ma Fabrique à Histoires de Lunii. C'était le jouet le plus vendu l'année dernière, on verra ce qu'il en est cette année. Pour les plus petits, il y a aussi la boîte à histoire de chez Faba. En fonction de l'animal que vous déposez sur la boîte, vous avez une chanson ou une histoire différente.

Une autre boîte à histoires chez Clémentoni "Il était une fois". Il y a ici 64 histoires différentes avec un large univers de contes qui se dévoile en fonction des combinaisons choisies par l'enfant. Et enfin, c'est un véritable coup de cœur pour cette conteuse à histoires : La Joyeuse. Pour qu'elle se mette en marche, il faut la secouer puis choisir une face. La boîte raconte alors une histoire et il suffit ensuite de taper dessus pour arrêter l'histoire.

Si vous avez envie d'une poupée, vous pouvez opter pour le poupon Lucille de chez Corolle et son odeur de vanille très délicate. Cette poupée interactive pleure, à faim, rigole et éternue. Plus petit qu'une poupée, le Tamagotchi revient à la mode cette année. Ça fait 25 ans que ça existe, mais celui-ci est très interactif puisqu'il peut prendre des photos. Les plus de 8 ans vont adorer !

Gros succès aussi pour les appareils photo ! On peut affûter son œil et apprendre à photographier et à filmer avec la Kidizoom Vidéo Studio. Toujours chez Vtech, la Kidi DJ Mix mettra l'ambiance à la maison. C'est une platine à utiliser par les enfants.

Tous les cadeaux présentés dans cette chronique seront donnés au Secours populaire. Si vous aussi vous souhaitez aider les plus démunis, rendez-vous sur le site de l’association.