Plus que quelques jours avant Noël. L'heure est venue pour les retardataires d'aller acheter les derniers cadeaux et la traditionnelle corvée de l'emballage. Pour ceux qui ne sont pas manuels ou peu patients, cette tâche peut s'avérer être un véritable casse-tête. C'est pourquoi nous vous partageons un tutoriel et tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos paquets simplement et rapidement.

Pour emballer vos cadeaux il vous faut quelques indispensables : du papier cadeau, du scotch, une paire de ciseaux, du ruban ou de la ficelle et si vous le souhaitez une petite carte et un stylo pour écrire un petit mot.

Une fois le matériel à portée de main, vous pouvez commencer. Première étape, découpez un bout de papier en fonction de la taille de votre cadeau. Ensuite, emballez le cadeau de sorte à ce que les faces soient bien recouvertes. Petite astuce : pour que le bord du papier soit net, n'hésitez pas à le rabattre. Fixez avec du ruban adhésif. Pour les côtés, rabattez les coins vers l'intérieur, marquez le pli, là encore rabattez le bord et fixez avec votre scotch.

Pour la décoration, optez pour un joli nœud que vous collez ou faites le tour du paquet avec du ruban ou de la ficelle et nouez autour. Vous pouvez écrire le nom du destinataire et un petit mot sur un bout de papier ou une carte et le/la caler sous le ruban. Et voilà, le tour est joué !