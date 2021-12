Idées cadeaux de Noël : qu'offrir aux sportifs ?

Le Père Noël va nous mettre au sport ! Alors on va d'abord commencer doucement avec un jeu pour les petits, pour qu’ils se dépensent. La Froggy party chez Bandai, entre Jacadi a dit et les chaises musicales. C'est à partir de 4 ans et on peut y jouer dans son salon.

En revanche, il vaut mieux sortir pour jouer à la corde à sauter. Il y a des jolis modèles en bois chez Janod. C'est fabriqué dans le Jura. Il y a aussi les quilles jurassiennes. Chaque quille a un numéro et il faut arriver à 63, pile.



Les "nerfs" sont des pistolets avec des flèches en mousse. Il y en a des rayons entiers. Il faut, bien sûr, plutôt jouer en forêt. Certaines flèches en mousse vont jusqu’à 36 mètres. Le modèle ULTRA chez Hasbro.

Du côté des adultes maintenant, pour ceux qui habitent à la montagne et qui vont se balader le week-end. Cela peut aussi intéresser ceux qui ont la chance d’aller voir la neige pour les vacances. Cette idée ingénieuse qui vous trouverez chez Décathlon : un siège à luge. Fonctionnant comme le siège vélo, il faut l'accrocher et le traîner en toute sécurité. Ce siège s’appelle le tri-lu-gik.

Pour ceux qui font du sport en extérieur

Si vous êtes souvent dehors dans le grand froid à faire du sport, du jardinage, faites-vous offrir ce gilet chauffant de chez Nature et Découverte. Il y a 3 niveaux d’intensité avec de 2 à 5 heures d’autonomie. Vous le rechargez grâce à un port USB. Ça chauffe le dos et les épaules et la batterie présente dans votre poche vous permet aussi de charge votre portable !

On va passer aux sports à 2 roues et aux accessoires pour le vélo ou la trottinette. J’en ai retenu 3. Le casque pliant chez Overade : hyper pratique pour ceux qui ne veulent pas s’encombrer. Et toujours chez Overade, un système de clignotant que vous actionnez grâce à une télécommande accrochée au guidon. Il n'y a pas de Bluetooth.

Chez Nature et Découverte, vous trouverez aussi ce harnais lumineux qui vous permettra de rouler, courir ou faire de la trottinette en toute sécurité. On vous voit jusqu’à 300 mètres, avec des leds rechargeables. Il y a 20h d’autonomie.



Pour les plus audacieux, vous pouvez offrir un onewheel. C'est un modèle de skateboard électrique à une roue qui vous permettra de profiter de la sensation de glisse.

Tous les cadeaux présentés dans cette chronique seront donnés au Secours populaire. Si vous aussi vous souhaitez aider les plus démunis, rendez-vous sur le site de l’association.