Idées cadeaux de Noël : qu'offrir aux amateurs de voitures ?

Dernière ligne droite avant Noël. Pour ceux toujours en pleine course pour trouver les cadeaux à temps, mais qui sont en panne d'idées, RTL vous livre ses coups de cœur destinés aux petits et grands amateurs de voitures. Le tout, sans se ruiner.

Offrez par exemple une plongée dans l'histoire d'un modèle qui a fait rêver et vibrer plusieurs générations : la Porsche 911. Le livre RS by Porsche de Jurgen Lewandowski retrace ainsi en 160 pages la déclinaison sportive de l'une des voitures les plus célèbre au monde, de la 911 R, lancée en 1967, jusqu'aux modèles les plus récents.

Pour les amateurs d'automobiles et de jeux de société, un célèbre jeu de plateau a pensé à tout en créant Monopoly Mercedes-AMG. À la place d’acheter de célèbres rues parisiennes, les joueurs pourront investir dans des stands et y faire construire des garages ou des circuits.

De son côté, The Block Zone, un concurrent de Lego, propose une 2CV, télécommandée ou non, à assembler. Le modèle, composé de 1.238 pièces, est à l’échelle 1/12 et mesure une trentaine de centimètres. Il est également très réaliste, avec les portières, le capot et le coffre qui s’ouvrent.

Enfin, pour ceux qui en ont rêvé, Playmobil l'a fait. Les fans de James Bond pourront ainsi découvrir une miniature de la cultissime Aston Martin DB5, version argent comme celle qui apparaît dans Goldfinger et Mourir peut attendre. Celle-ci, très réaliste, est livrée avec plusieurs accessoires dont des lingots d'or, des jumelles, mais aussi quatre figurines : Goldfinger, le très méchant Oddjob, un homme de main et bien sûr James Bond. La bataille pour sauver le monde peut commencer !