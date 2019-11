et AFP

publié le 24/11/2019 à 14:38

Peu avant midi ce dimanche, un violent incendie s'est déclaré dans un appartement d'Ivry-sur-Seine. L'appartement qui était muré est localisé dans un immeuble d'habitation au 25 rue Westermeyer près du centre commercial Quais d'Ivry. Le feu est parti du rez-de-chaussée.

Les secours se sont mobilisés en nombre puisqu'on comptait une centaine de pompiers ainsi qu'une quarantaine de véhicules pour éteindre le feu qui a été maîtrisé en une heure. Treize personnes ont été sorties du bâtiment et cinquante ont été évacuées en tout selon des propos recueillis par l'AFP.

Deux personnes sont mortes. Quant aux blessés, une personne est dans un état grave et a été évacuée par hélicoptère et quatre autres dont un enfant sont plus légèrement blessées.

L'incendie s'est déclaré pour une raison encore indéterminée.

[ #Incendie #Ivry ] Le directeur de cabinet et la procureure sont sur place. Les @PompiersParis ont engagé 72 effectifs et 16 engins, et ont procédé à plusieurs sauvetages. Le feu est maitrisé. @mairieivry pic.twitter.com/uAr9eXI9j2 — Préfet du Val-de-Marne (@Prefet94) 24 novembre 2019