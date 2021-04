publié le 15/04/2021 à 18:45

La France a passé le cap des 100.000 morts des suites du coronavirus. Derrière ce chiffre, il y a bien sûr des hommes et des femmes, 100.000 vies fauchées, 100.000 familles endeuillées.

Parmi ces 100.000 victimes, les deux tiers sont mortes lors des 2eme et 3eme vagues. 65.000 décès ont été constatés depuis fin octobre. On pouvait avoir l'impression que la première vague a été la plus meurtrière, c'est la deuxième qui l'a été avec cinq mois de plateau haut. Le nombre de cas positifs n'était alors jamais descendu en dessous de 12.000 par jour. Depuis fin octobre, 380 décès ont été enregistrés par jour en France.

La France est le 3eme pays en Europe à dépasser ce terrible bilan, après le Royaume-Uni (127.000) et l'Italie (115.000). Parmi les plus touchés au monde, la France est 23e, même si dans beaucoup de pays, le calcul des décès est un peu moins précis.

Si l'on compare à nos voisins qui ont à peu de choses près autant de personnes âgées et un système sanitaire similaire, la France a moins de victimes pour 100.000 habitants que l'Espagne, le Portugal, la Belgique, l'Italie et le Royaume-Uni, mais plus que les pays du Nord. Les Allemands, par exemple, ont connu un tiers de décès en moins.

Vaccin - Des créneaux seront réservés dès ce week-end aux policiers et aux enseignants de plus de 55 ans, dans plusieurs centres de vaccination, ainsi que plusieurs autres professions particulièrement exposées au Covid-19, selon une annonce du Premier ministre.

Guyane - Le variant brésilien est désormais largement majoritaire en Guyane, où les prévisions sont inquiétantes. De nouvelles mesures sont attendues, comme un renforcement du couvre-feu dès ce dimanche.

Notre-Dame - Emmanuel Macron s'est rendu sur le chantier, deux ans jour pour jour après l'incendie qui a ravagé la cathédrale parisienne.

