publié le 22/04/2021 à 19:03

La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) lance un appel à la vigilance ce jeudi 22 avril. Attention dit-elle aux arnaques qui fleurissent via les influenceurs. Ces comptes Instagram très suivis par les adolescents qui recommandent des produits et des tendances à suivre. Certains tentent de profiter de la notoriété de ces influenceurs pour écouler des produits pas si exclusifs et parfois vendus dix fois plus cher : une arnaque appelée le "drop shipping".

Le "drop shipping" s'accompagne bien souvent de publicité mensongère. Capucine, influenceuse mode sur Instagram, y a été confrontée : "Je suis contactée par une créatrice qui me dit qu'elle vend des bandanas 100% made in France, je reçois quelques jours plus tard un bandana qui vient clairement de Chine, puisque tout le packaging venait de Chine. Et clairement elle me demandait de parler de ses bandanas à ma communauté en mentant et en faisant ce qu'on appelle du 'drop shipping'", rapporte Capucine, écœurée.

Un bandana est vendu 18 euros par la fausse créatrice, alors que l'on retrouve le même à un euro sur un site chinois. "Moi j'ai vraiment eu le sentiment de m'être fait piégée. Bien évidemment je n'en ai pas parlé. Toute ma communauté aurait été victime de ça et sur qui ce serait retombé ? sur moi", déplore l'influenceuse.

Alors, pour aider les influenceurs à ne pas se faire piéger, certaines agences proposent de faire eux-mêmes le tri dans les mails, afin de démasquer les fausses marques. C'est le travail de Ruben Cohen : "Filtrer les demandes, c'est une de nos priorités. On se bat contre ça depuis un bon bout de temps. On va avoir entre dix et trente demandes par jour sur des marques de 'drop shipping'", témoigne-t-il.

De son côté, le gouvernement appelle les victimes à signaler les arnaques sur le site Signal.conso.gouv.fr.

