publié le 28/07/2019 à 13:10

Notre conscience écologique veut que l'on réduise au maximum notre consommation de plastique. Mais dimanche, une étude réalisée par le bureau européen des consommateurs (BEUC) montre que les emballages papier et carton appelés à remplacer les plastiques pourraient être nocifs. L'association a analysé 76 échantillons d'emballage en carton ou en papier, imprimés ou colorés, et il en ressort que dans plus d'un cas sur 6, ces produits contiennent des produits chimiques potentiellement dangereux.

L'étude porte sur des produits comme des pailles, des gobelets ou des emballages de riz ou autres céréales. Ce sont surtout les parties imprimées qui posent problème, comme l'explique Pauline Constant, la porte-parole de l'association qui a mené ces recherches. "Les encres de couleur, qui se retrouvent sur ces papiers, transpercent le papier et peuvent se retrouver dans notre alimentation et dans notre organisme, c'est ça qui est inquiétant".

"Le problème, c'est que la majeure partie des substances qui ont été trouvées dans ces articles, leur degré de dangerosité n'a pas encore été évalué.", explique-t-elle. Selon la porte-parole, "Il ne faut pas non plus céder à la panique. Notre test montre qu'il y a un problème, mais boire du jus de fruit avec une paille en papier, ne va pas nous donner le cancer directement." Le problème c'est que tout cela contribue à notre exposition globale aux substances chimiques", ajoute-t-elle.

