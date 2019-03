publié le 23/02/2019 à 07:00

Comment le marketing nous envoûte-il avec le packaging ?

Invité : Henri Saporta, directeur des rédactions d’ "Emballages Magazine", de "Plastiques & Caoutchoucs Magazine" et de "France Graphique"



Comment réaliser les plus jolis cupcakes ?

Invitée : Chloé Saada, fondatrice de la cupcakerie "Chloé S.", et animatrice sur My Cuisine Site : cakechloes.com



Comment transformer son intérieur en un tour de main grâce au home staging?

Invitée : Jessica Venancio, décoratrice d’intérieur, créatrice du blog "Aventure Déco" et chroniqueuse tous les dimanches à 10h30 dans l’émission "Téva Déco"