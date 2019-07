publié le 27/07/2019 à 10:13

Alors qu'il a fait jusqu'à 42 degrés dans la capitale jeudi 25 juillet, un homme aurait profité de l'affluence dans une piscine Aquaboulevard du XVe arrondissement de Paris pour se frotter contre des adolescentes en maillot de bain venues se rafraîchir.



Pas moins de sept plaintes ont été enregistrées par la Brigade de protection des mineurs de la police judiciaire, vendredi 26 juillet. Les forces de l'ordre ont arrêté et mis en garde à vue le prédateur présumé, poursuivi pour agressions sexuelles sur mineurs.

"Une jeune fille est venue voir les maîtres nageurs, détaille Julien Corbière, directeur des opérations d'Aquaboulevard au Parisien qui rapporte l'information. Elle voulait les prévenir qu'elle a été victime d'actes inappropriés d'un homme. On a tout de suite appelé la sécurité. Ils ont sorti l'homme de l'eau. On a pris ses affaires. On l'a embarqué au PC sécurité. Il s'est rhabillé. On a appelé la police".

Léa (son prénom a été modifié), 15 ans, fait partie des victimes. Elle explique, encore choquée, que l'agresseur lui aurait touché plusieurs fois la poitrine avant de lui attraper un sein. Les autres jeunes femmes expliquent "avoir été caressées au niveau du bas du ventre" et "avoir eu le sexe de l'agresseur collé contre leurs fesses", selon une source policière au quotidien local.

L'agresseur présumé d'une quarantaine d'années aurait reconnu lors de son interrogatoire avoir "collé les filles". Le directeur des opération de la piscine explique sa vigilance : le site est surveillé par des maîtres nageurs, des agents de sécurité et une centaine de caméra vidéos.

Quelques jours plus tôt, le 21 juillet, deux adolescentes de 12 et 15 ans ont accusé deux hommes d'agression sexuelle dans la base de loisirs de Draveil en Essonne. Les agresseurs présumés leur auraient fait subir des attouchements sexuels avant qu'une des deux adolescentes se soit mise à hurler pour attirer l'attention des baigneurs.