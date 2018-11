Claire, chocolatier : "Je suis fière de l’emballage français"

publié le 05/11/2018 à 06:06

Cela fait bientôt 30 ans que la chocolaterie Castan existe à Toulouse. Et cela fait 26 ans que Claire travaille dans le chocolat. Elle a tout appris avec ses parents. D'abord, elle a commencé par la vente et la présentation, " à garnir les petites boîtes, et cela c'est très chouette", explique-t-elle. En 2000, son père lui a proposé de venir avec lui en fabrication, " c'est un autre métier, et j'ai adoré" s'exclame-t-elle, les yeux pétillants. Et en 2007, elle a pris la relève des ses parents, partis à la retraite. "Et c'est encore un nouveau métier, celui de capitaine, de chef d'entreprise" explique notre chocolatière.



Claire Castan propose encore une spécialité que son père René avait créée, la Toulousaine, un bonbon en chocolat à base de miel, figues et noix...en utilisant toujours des produits nobles du pays, " c'est ça qui fait la bonne recette, ça et la passion, on ne peut pas l'enlever !" confie-t-elle . Claire a aussi créé sa propre spécialité, le Cap Juby en hommage à Saint-Exupéry.

Claire apporte un grand soin à l’emballage. " L'emballage est français, je suis fière de tout cela, les ballotins sont fabriqués en Bretagne et les enveloppes en Alsace". Aujourd'hui, ils sont neuf dans ses deux boutiques toulousaines, Avenue Saint-Exupéry et Place Saint-Georges.

Claire Castan a beau être née, pour ainsi dire dans une boîte de chocolat, elle reste curieuse, et se forme tous les jours. Elle définit un chocolat réussi comme "celui qui croque sous la dent, et qui fond en bouche". Claire Castan a rejoint en 2011 les 40 meilleurs chocolatiers de France du Gault et Millau.