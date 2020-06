et Christelle Rebière

publié le 18/06/2020 à 13:22

Une proposition de loi sera discutée ce jeudi 18 juin à l'Assemblée nationale. Elle prévoit de revaloriser les pensions minimales des agriculteurs à 85% du Smic, contre 75% actuellement. Cela représente 1.040 euros net. C'est d'autant plus important que la retraite moyenne s'élève à 700 euros brut dans le régime agricole. Et finalement, la majorité LaREM devrait donc voter un texte communiste !

En effet, en mai 2018, cette proposition de loi avait été stoppée au Sénat sur demande du gouvernement. "On avait dit qu’on voulait la revoir au moment de la réforme globale des retraites", explique Jean-Baptiste Moreau, agriculteur et député En Marche. La réforme des retraites repoussée en raison du coronavirus à une date non fixée pour le moment, la majorité revient donc sur ce texte même s'il est signé d'un député communiste.

"Quand il y a des choses qui sont bonnes il faut savoir les appliquer", admet Jean-Baptiste Moreau. De quoi donner le sourire à André Chassaigne, le député PCF du Puy de Dôme auteur de cette proposition. "En moyenne les bénéficiaires auront une augmentation de 104 euros par mois", se félicite-t-il. C’est "une avancée importante pour le monde agricole".

Un texte qui, si tout se passe bien ensuite au Sénat, devrait être appliqué dans six mois, au 1er janvier 2021. Au plus tard en janvier 2022.



