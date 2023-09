À Dunkerque, les obsèques de Patrice Charlemagne, professeur d'université tué à coups de couteaux par sa compagne le 18 septembre, ont eu lieu dans l'église Saint-Éloi de Dunkerque. Initialement, cette dernière a fait croire à un meurtre par des cambrioleurs, avant d'avouer son acte. La cérémonie a réuni des centaines de personnes, dont des proches de la victime qui ne comprennent toujours pas.

Sa mère, son frère et les collègues enseignants étaient présents. "On ne s'en remet toujours pas" témoigne l'un des professeurs, connaissance du couple. Les obsèques de l'enseignant décédé ont réuni ses élèves et amis musiciens, émus. "Il n'est plus là pour le savoir, mais on pense beaucoup à lui" explique l'un de ses élèves. Il était "assez dur, mais toujours juste" rapporte un autre.

Le prêtre est revenu sur ce "drame atroce". La sidération domine chez les connaissances de l'homme âgé de 51 ans au moment de sa mort. Martine, une proche qui l'a connue dans l'association des langues, parle de "quelqu'un d'estimé". Quant à l'acte présumé de sa femme, elle dit : " On ne comprend pas, mais il y a sûrement une raison. (...) Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir ? Je ne sais pas" affirme-t-elle. Le père de famille laisse une petite fille orpheline de son père derrière lui. Une photographie de l'enfant a été déposée devant l'église avec une cagnotte pour la soutenir.

À écouter également dans ce journal

Corse - "Nouvelle étape historique" pour la Corse, à qui le président promet la reconnaissance de l'autonomie dans la constitution. "Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République" avec le statut de l'île de Beauté qui devrait évoluer. Pas de statut de résident, pas de priorité à l'emploi ni reconnaissance de la langue corse, mais un travail pour "la placer au cœur de la vie de chaque Corse" a été promise par le président.



Ukraine - Sébastien Lecornu, ministre des Armées, s'est rendu à Kiev avec une vingtaine d'industriels pour le forum des industries de défense en pleine guerre. L'État français veut réaffirmer son soutien au pays envahi par la Russie, en passant par moins de cession de l'armée française et davantage d'acquisitions pour l'armée ukrainienne.

Fiscalité - Des taxes sur les grands aéroports et concessions autoroutières sont prévues, car le gouvernement veut faire payer ceux qui polluent le plus. Le risque : une potentielle répercussion de ces taxes sur le portefeuille des usagers.