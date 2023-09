Elle allait avoir quatre ans le mois prochain. Une petite fille a été battue à mort dans le département de l'Eure, à Conches-en-Ouche. L'enfant a été découverte ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. Selon les premiers éléments de l'enquête, la petite victime était régulièrement maltraitée.

C'est une petite fille couverte de bleus et en arrêt cardio-respiratoire que le Samu a découvert au domicile de ce couple sans emploi qui vit dans un logement insalubre. Rapidement transférée au CHU de Rouen, la fillette n'a pas survécu. Depuis plus d'une semaine, elle n'allait plus à l'école vraisemblablement pour que la maîtresse ne voie pas les nombreuses ecchymoses qu'elle portait depuis plusieurs jours, rapporte le procureur de la République d'Évreux.

La mère de l'enfant, âgée de 27 ans, et son compagnon de deux ans son aînée ont été interpellés et devraient être présentés à un juge ce mardi 26 septembre, en vue d'une mise en examen pour "meurtre sur mineur". L'enquête se poursuit afin de comprendre comment les faits de violences sur cette fillette, apparemment réguliers, n'ont jamais été signalés.

À écouter également dans ce journal

Haut-Karabakh - Plus de 13.000 réfugiés du Haut-Karabakh sont déjà arrivés en Arménie. L'exode a débuté il y a une semaine après l'offensive éclair de Bakou.

Disparition de Lina - Près de 400 volontaires participent à une battue en Alsace pour tenter de retrouver la jeune adolescente de 15 ans. Disparue depuis samedi alors qu'elle s'apprêtait à prendre le train, n'a pas donné de nouvelles depuis.

Paris 2024 - Hôtellerie, restauration, sécurité, nettoyage… Plus de 16.000 emplois sont à pourvoir lors d'un immense job dating qui se déroule ce mardi en Seine-Saint-Denis.