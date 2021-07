Les infos de 12h30 - Prévention routière : pourquoi il y a toujours autant de morts sur la route

Ce n'est pas sans un certain plaisir que l'on retrouve Bison Futé qui hisse le drapeau rouge en Île-de-France. Le reste du pays est classé orange dans le sens des départs. En termes de sécurité routière, la Cour des comptes s'inquiète. Le nombre de morts ne baisse plus sur les routes depuis 2013. On ne compte pas, bien sûr, l'année 2020 confinée. La Cour estime que la politique du tout radar n'est pas la bonne.

Bien mais peut mieux faire, pour résumer l'appréciation de la Cour des comptes. Bien car les chiffres parlent d'eux-mêmes : plus de 18.000 tués sur nos routes en 1972 contre 3.500 ces dernières années. Mais peut mieux faire car le nombre de morts a cessé de diminuer, à tel point que la position de la France en Europe s'est dégradée, en passant du 7e au 14e rang en une décennie.

En cause, la politique du tout radar, qui nous a fait oublier tout autre sujet comme l'aménagement des routes. La Cour estime qu'il faudrait faire davantage attention aux personnes vulnérables, à l'instar des piétons et des cyclistes. Enfin, elle s'alarme sur une baisse de la présence des forces de l'ordre sur le terrain : 40% de policiers et gendarmes en moins. Résultat, il y a moins de contrôles, notamment pour l'alcool. Or, l'alcoolémie représente, avec la vitesse, la première cause d'accident mortel.

Pourtant, les contrôles via les radars automatiques restent largement majoritaires, 70% des points retirés le sont pour des excès de vitesse contre à peine 5% pour l'alcool et à peine 1% pour les stupéfiants.

