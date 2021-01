Toulouse : ce que l’on sait de la conductrice qui a percuté trois cyclistes et fait un mort

publié le 25/01/2021 à 14:15

Sa course folle a fait un mort jeudi dernier à Cepet, au nord de Toulouse. Une conductrice a percuté volontairement trois cyclistes, elle souffre de troubles psychiatriques. La victime décédée avait une soixantaine d'années et sa famille espère que l'affaire n'en restera pas là.

Michel Gistau commençait tout juste à profiter de sa retraite, il est mort dans le fossé à quelques kilomètres de chez lui après avoir été percuté volontairement. Sa plus jeune fille, Marina, sait qu'avant son père, la conductrice avait fauché deux autres cyclistes : "Ça aurait pu être encore plus de personnes, ça aurait pu être des enfants. On sait qu'elle a été poursuivie par des policiers, on sait que ça a duré sur des kilomètres et des kilomètres. Mon papa a été le dernier sur sa route à se faire percuter par cette personne".

La conductrice n'a même pas été entendue par les gendarmes. Elle a été hospitalisée d'office et la famille redoute aujourd'hui qu'elle soit reconnue irresponsable : "Pour nous ça reste à prouver qu'elle n'a pas toute sa tête et on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir toute sa tête dans ce genre de circonstances. À notre niveau on n'accepte pas et pour notre père on ne peut pas laisser passer ça. Cette personne paiera pour ce qu'elle a fait", indique Marina.

La famille de Michel Gistau va se porter partie civile. Les gendarmes ont appris que la conductrice était bipolaire, suivie par un psychiatre et qu'elle avait décidé de ne plus prendre son traitement.