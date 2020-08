publié le 22/08/2020 à 11:18

En cet avant-dernier week-end de vacances sur les routes, la circulation sera dense, surtout dans les sens du retour. Ce samedi 22 août est classé rouge. C'est donc l'heure de faire sa valise et de charger correctement sa voiture, la clé d'un trajet en toute sécurité.

Le premier conseil est de bien répartir vos bagages en plaçant les plus lourds dans le coffre le plus bas possible, afin de baisser le centre de gravité des véhicules. Cela permet d'éviter de le déséquilibrer "si on charge trop le haut du véhicule", selon Christophe Ramon, de la prévention routière. "Si par exemple on laisse le coffre vide et met une galerie, en pleine charge, on aura un risque de se renverser dans un virage ou un rond-point", assure-t-il.

Cinq ou dix minutes de plus pour placer tous les bagages avant de partir en vacances pourront vous sauver la vie. "On va privilégier le chargement le plus bas dans le véhicule en mettant les charges lourdes à plat dans le coffre", conseille Christophe Ramon. Il assure que "pour la galerie, il faut privilégier les objets un peu volumineux, mais les plus légers en plus".

Tout projectile de 1,5 kilo se transforme en 50 kilos au moment du choc Christophe Ramon de la prévention routière.





Il faut aussi faire attention à tous les objets de l'habitacle, y compris les plus anodins. "Une bouteille d'eau, ça paraît anodin, mais si on la pose sur la plage arrière et qu'il y a un choc, une collision, un accident, cet objet devient un projectile", assure Christophe Ramon. En effet, "tout projectile de 1,5 kilo se transforme en 50 kilos au moment du choc". Cela peut être extrêmement dangereux. Enfin n'hésitez pas à vérifier la pression, un automobiliste sur deux roule encore avec des pneus sous-gonflés.