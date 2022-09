Le Brésil choisira son nouveau président ce dimanche 2 octobre. Et Neymar a déjà choisi son camp. L'attaquant du Paris Saint-Germain a affiché son soutien à l'actuel président et candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Avec 180 millions d'abonnés sur Instagram et 8 millions sur Tik Tok, le joueur brésilien a un certain poids sur les réseaux sociaux.

Neymar s'est affiché, dansant sur la chanson de campagne de Jair Bolsonaro. "Vote, vote et confirme, le 22 c'est Bolsonaro", disent notamment les paroles du refrain. Le chiffre 22 désigne le numéro pour voter en faveur de l'actuel président sur les urnes électroniques lors de cette élection. Cette prise de position du joueur brésilien passe assez mal sur les réseaux sociaux. Les fans de Neymar voient d'un mauvais œil ce soutien à un personnage controversé, aux idées ultra-conservatrices.

Les deux hommes se connaissent depuis 2018, date de l'élection de Bolsonaro. Car Neymar s'affiche avec tous les présidents brésiliens, qu'ils s'agissent du candidat d'extrême droite ou d'une autre personne. Mais le sportif et l'homme politique semblent partager plusieurs valeurs et particulièrement la foi chrétienne, très mise en avant par Bolsonaro.

Le futur gouvernement pourrait aussi être un soutien de poids pour Neymar, notamment dans sa procédure pour fraude fiscale. 15 millions de dollars sont réclamés au joueur du PSG. Cette procédure a été mise en pause en juillet dernier.

