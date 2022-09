Ce dimanche 2 octobre, 210 millions de Brésiliens se rendront aux urnes pour élire leur président. L'ancien dirigeant de gauche Lula est donné vainqueur face au président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro. À deux jours du scrutin, l'ambiance est électrique au Brésil.

"J’ai trois alternatives : la prison, la mort ou la victoire". Jair Bolsonaro a bien résumé les choses. Le candidat d’extrême droite, dont le taux de rejet ne fait que grimper, remet en question le fonctionnement des urnes électroniques et menace de ne pas accepter le résultat en cas de défaite.

De l’autre côté, l’ancien président Lula espère l’emporter au premier tour. Alors ces dernières semaines, il essaie de rattraper son retard dans tous les secteurs où il n’est pas favori : les milieux évangéliques, l’agronégoce et les grands entrepreneurs. "Ce pays peut être réparé, je l’ai déjà prouvé", assure-t-il. Lula base sa rhétorique sur ses mandats passés. À la veille des élections, la société brésilienne est fortement divisée.

Une campagne très violente

Cette campagne est aussi l’une des plus brutales de ces vingt dernières années, avec un déchainement de violence, physique d’abord. Il y a eu deux meurtres pour des raisons politiques ces derniers mois, plusieurs agressions entre les partisans des deux camps.

Lula et Bolsonaro ont pris l’habitude de faire campagne en gilet par balle. Des menaces, ensuite, aux candidats LGBT ou noirs. Et on ne compte plus les attaques contre la presse. Les femmes journalistes sont la cible privilégiée du clan Bolsonaro. Lors du premier débat télévisé, Vera Magalhaes a été insultée par le président.



"Ils pensent que c’est plus facile d’intimider les femmes", explique-t-elle, "qu’elles vont reculer plus vite car elles sont supposément plus fragiles, et aussi parce qu’ils pensent que les femmes ne doivent pas occuper les mêmes postes que les hommes". La polarisation extrême de ces élections annonce une année 2023 compliquée pour le Brésil.

