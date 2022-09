Ouragan Ian : le récit de notre envoyé spécial qui s’est retrouvé piégé par les eaux dans sa voiture

Des bateaux projetés comme des jouets, des maisons fracassées... L'ouragan Ian a dévasté la Floride. Les autorités, à mesure qu'elles accèdent aux zones les plus touchées, découvrent l'ampleur des dégâts. 12 morts ont déjà été recensés, mais le bilan n'est que très provisoire et le président américain Joe Biden s'attend à bien pire. "C'est peut-être l'ouragan le plus mortel dans l'histoire de la Floride. Les chiffres dont nous disposons sont encore approximatifs, mais selon les premières informations, le nombre de victimes pourrait être considérable. Nous en saurons plus dans les prochaines heures", a-t-il déclaré.

Il y a eu la puissance du vent, mais surtout les inondations qui ont tout emporté. Notre envoyé spécial en Floride, Lionel Gendron a été lui aussi piégé dans sa voiture à cause de la montée des eaux. Lors du passage d'une route qui était inondée, l'eau était beaucoup plus haute, le moteur s'est noyé, la voiture s'est déportée et il a perdu le contrôle. Et puis, l'eau est montée progressivement dans la voiture. "Je ne pouvais plus ouvrir la portière. Je suis passé par la fenêtre, puis je suis monté sur le toit", explique-t-il.

"Heureusement, il y avait un policier qui était de l'autre côté de la portion de route inondée, qui est venu à ma rencontre et qui m'a guidé et dit de plonger et de nager. Je suis arrivé jusqu'à lui, il m'a attrapé par le bras. La voiture s'est retrouvée au fond de l'eau, mais au final, tout s'est bien terminé pour moi", explique notre envoyé spécial en Floride.

L'inquiétude reste forte parce que la tempête Ian à nouveau, est classée comme ouragan. Les vents se renforcent à nouveau à mesure de sa progression vers la Caroline du Nord.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info