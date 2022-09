"Je suis missionné de rien, mais je suis citoyen". S'il y a bien une polémique qui énerve Jean Dujardin, c'est celle-ci. À l'affiche du thriller nommé Novembre, Jean Dujardin était l'invité de RTL ce vendredi 30 septembre pour parler de ce long métrage consacré au 13-Novembre. Prévu pour le 2 octobre, le nouveau film de Cédric Jimenez raconte la traque menée par les équipes de la sous-direction antiterroriste de la PJ (la Sdat) qui a permis d’identifier et neutraliser les deux terroristes islamistes Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh.

Dans le film, le personnage incarné par Jean Dujardin est pris dans une course harassante et frénétique. Le spectateur est alors invité à suivre les actes héroïques des policiers. Entre tension et émotion, le film ravive les douloureux souvenirs des attentats les plus meurtriers jamais perpétrés en France.

Stop aux "mauvais procès"

Et pour raconter le film, c'est un Jean Dujardin citoyen qu'on entend, plus qu'un acteur. "Ce serait un peu prétentieux de dire que c'est mon job, parce qu'il faut faire très attention à tout ce qu'on dit maintenant. On va se dire 'mais pourquoi il ouvre sa gueule celui-là, il se sent missionner de quoi ?' Je suis missionné de rien, mais je suis citoyen et il y a des choses qui me parle", assure-t-il.

"Il y a des films où je peux faire le fou, parfois je suis fantaisiste, je suis facétieux ou je peux amuser. Il y a d'autres fois où je peux, par mon nom ou par mon 'oui' sur un projet, intéresser les gens. C'est ça que je veux", confie Jean Dujardin au micro de RTL.

"C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des mauvais procès que l'on peut vous faire pour un film... Non, ce n'est pas un commerce, on ne fait pas tout le temps un commerce. Arrêtez de nous prendre pour des idiots. Il y a des gens qui ont bien travaillé pour ça. Et je peux vous dire que le film parle justement d'autre chose, de plutôt positif dans son collectif. Si on était parfois un peu plus dans cette collectivité, ça nous ferait du bien", conclut-il.

