publié le 28/08/2020 à 13:28

C'est le flou pour les Parisiens ce vendredi 28 août. La préfecture de police a imposé le port du masque obligatoire dans la capitale et la petite couronne, mais certains passants semblaient ne pas connaître le cadre de cet arrêté. "On ne se retrouve pas du tout, on est tous perdus, on ne sait plus à quel saint se vouer", confie ainsi à RTL Christian.

Plus loin, Mireille a une attitude plus radicale, même hors la loi en ces circonstances, elle ne porte pas de masque malgré les consignes sanitaires. "Je veux pouvoir choisir, je ne veux pas qu’on me force. Je préfère ma liberté", proteste-t-elle. Quant à une éventuelle amende de 135 euros, elle n'en a cure : "Je m'en moque", tranche Mireille.

Par ailleurs, si les joggeurs et les cyclistes sont autorisés finalement à ne pas porter de masque, les adeptes du sandwich avalé à la hâte dans la rue ne savent pas s'ils ont le droit de manger.

