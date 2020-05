publié le 08/05/2020 à 13:38

Cette photo a fait polémique sur les réseaux sociaux cette semaine. Le ministre de l'Intérieur a été photographié ce mercredi 6 mai dans une usine de masques de l'entreprise Mortelecque, à Annoeullin, dans le Nord, mais il ne portait pas de masque et ne respectait visiblement pas la distanciation sociale. Une attitude qui a déclenché la colère du docteur Legrand, généraliste à Tourcoing.

"Non seulement ça ne passe pas, mais en plus c'est le ministre qui est en charge de faire respecter les règles barrières et qui met des ordres pour mettre des amendes à ceux qui ne le respecte pas. Il a choisi son moment hors caméras pour le faire. C'est inadmissible et irresponsable. Sa seule défense a été de dire qu'il avait cédé à la demande des ouvrières qui étaient fières de leur travail. Il est en train de se défausser en accusant les gens qui étaient autour de lui".

Si l'entourage du ministre avance que la photo n'a duré que quelques secondes, le docteur Legrand estime qu'elles sont de trop : "C'est largement assez pour se contaminer, c'est juste inadmissible. Ce n'est pas une gaffe, c'est un problème de vanité (...) c'est de la débilité profonde", fustige le généraliste.

À écouter également dans ce journal

Cérémonie du 8 -Mai - Emmanuel Macron a présidé ce vendredi 8 mai à Paris une cérémonie du 8-Mai en format restreint, sur une place de l'Étoile quasiment vide à cause du coronavirus.



Déconfinement - La ministre de la Transition, Élisabeth Borne l'a confirmé, pour pouvoir prendre lestransports en commun ce lundi 11 mai, il faudra une attestation. Cela permettra de désengorger les métros, RER, et Transiliens aux heures de pointe.

Travail - La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé la publication d'un "guide spécial du télétravail", à destination des travailleurs et des entreprises.