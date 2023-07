Une polémique enfle après le lancement d'une cagnotte pour aider la famille du policier mis en cause dans la mort de Nahel à Nanterre. Elle a été initiée par le très controversé Jean Messiha, un proche d'Éric Zemmour.

Pour ce chroniqueur d'extrême droite, il s'agit de soutenir la famille du policier qui "a fait son travail et qui en paie aujourd'hui le prix". "J'ai voulu effectivement prendre fait et cause pour nos forces de l'ordre, parce qu'elles le méritent, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de soutien", a-t-il déclaré.

Cette cagnotte ouverte sur une plateforme internationale, après avoir été suspendue sur Leetchi, suscite des réactions indignées. Le député Renaissance Éric Bothorel la juge "indécente et scandaleuse", tandis que de nombreuses personnalités de gauche demandent sa fermeture. Jean Messiha s'est vanté d'avoir collecté plus de 800.000 euros, soit six fois plus que la cagnotte ouverte pour la famille de Nahel.

Le policier, qui bénéficie de la présomption d'innocence, a été mis en examen pour homicide volontaire. Pour le parquet de Nanterre, "les conditions légales de l'usage de l'arme ne sont pas réunies en l'état des investigations."

À écouter également dans ce journal

Justice - Le troisième occupant de la voiture conduite par Nahel, tué par un policier, a été entendu lundi 3 juillet en fin de matinée par l'IGPN. La police des polices enquête sur le volet homicide volontaire, à savoir sur le tir mortel du motard.

Justice - Selim Fourniret, fils de Michel Fourniret et de Monique Olivier, a été arrêté pour une tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans. Il a été placé en garde à vue. Les faits présumés se seraient déroulés dans un ascenseur.

Guerre en Ukraine - Malgré des combats acharnés et une résistance féroce de la part des troupes ukrainiennes, Kiev concède que la contre-offensive a été moins efficace qu'attendu.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info