Mort de Nahel : ce que le troisième passager de la voiture a dit aux enquêteurs

Le troisième occupant de la voiture conduite par le jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre, était entendu lundi 3 juillet en fin de matinée par l'IGPN, la police des polices. Ce jeune homme a été convoqué comme témoin ce matin à 11h dans les locaux de l'IGPN pour être entendu par les enquêteurs.





La police des polices enquête sur le volet homicide volontaire, c'est-à-dire sur le tir mortel du motard. Le but est de recueillir sa version des faits et de savoir s'il maintient, comme il l'a déclaré publiquement, que le policier a menacé de tirer si Nahel ne coopérait pas.

L'IGPN tente également de recueillir le plus d'informations possible sur les minutes qui ont précédé le tir. Que faisaient les trois amis dans leur véhicule ? Pourquoi les deux motards les ont-ils arrêtés ? Tout cela permettra d'amener du contexte dans cette enquête.



Le policier en détention provisoire

Le policier auteur du tir qui a tué Nahel a été mis en examen jeudi dernier pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. "Le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme (par le policier) ne sont pas réunies", avait estimé devant la presse le procureur de Nanterre, Pascal Prache. Le parquet avait requis le placement en détention provisoire de ce motard de la police.

Son avocat, Me Laurent-Franck Liénard, a contesté cette version. "Nous démontrerons qu'il a agi dans le respect du droit, une fois que la pression politique et que la colère de la rue se seront calmées et que nous pourrons être écoutés", avait-il déclaré.