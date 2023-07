Guerre en Ukraine : une contre-offensive ukrainienne moins efficace que prévu

Face à la difficile reconquête des terres en Ukraine, Kiev fait face à une résistance intense de la Russie. Malgré des combats acharnés et une résistance féroce de la part des troupes ukrainiennes, Kiev concède que la contre-offensive a été moins efficace qu'attendu. La vice-ministre ukrainienne de la Défense affirme que dans quatre zones autour de la ville de Donetsk, sur la ligne de front, les soldats ukrainiens se cassent les dents sur une forte résistance russe.

Elle décrit des combats violents et des troupes ukrainiennes qui travaillent sans relâche pour créer les conditions d'une avancée rapide, mais sans succès majeur. Parfois même, ce sont les Russes qui progressent, selon la membre du gouvernement de Kiev. L'Ukraine reconnaît donc que la contre-offensive n'est pas aussi efficace qu'espéré, même si les soldats font le maximum sur le terrain, face à une défense mise en place par les Russes depuis des mois.

En parallèle, le commandant en chef de l'armée ukrainienne et le président Volodymyr Zelensky ont rappelé la nécessité de voir arriver au plus vite des avions de chasse au sein de leurs forces pour inverser le rapport de forces. Alors que doit se tenir le sommet de l'OTAN à Vilnius, en Lituanie, les 11 et 12 juillet prochains, l'Ukraine fait part de ses difficultés, mais aussi de ses besoins pour tenter d'accélérer la prise de décision sur la livraison des F-16 américains.

