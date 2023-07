Ce que l'on sait sur l'arrestation du fils de Michel Fourniret pour tentative de viol

Selim Fourniret, le fils de Michel Fourniret, a été placé dimanche 2 juillet en garde à vue à Nice pour une tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans. Les faits présumés, révélés par Le Parisien, se seraient déroulés dans un ascenseur. Selim Fourniret, fils unique du tueur en série et de sa complice Monique Olivier, aurait profité d'une porte ouverte pour rentrer dans une copropriété, selon Nice Matin. Il serait alors tombé nez à nez avec une jeune fille, avant de lui mettre la main sur la bouche, de commettre des attouchements puis de tenter de la violer. Il se serait alors enfui avant d'être interpellé.



Le fils de Michel Fourniret et de Monique Olivier vivait sous un nom d'emprunt depuis plusieurs années, sur la Côte d'Azur où il travaille. Selim Fourniret est né en 1988 et avait 13 ans quand le couple a été arrêté. Enfant, il a servi à rassurer les victimes du couple pour les faire rentrer dans la voiture avant qu'elles ne soient enlevées. Cette garde à vue intervient quelques jours après le renvoi de Monique Olivier devant la cour d'assises pour complicité de meurtres et d'enlèvements dans plusieurs dossiers, dont celui d'Estelle Mouzin.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info