INVITÉ RTL - Mort de Nahel : Bardella "extrêmement mal à l'aise" par la minute de silence à l’Assemblée

Les députés ont observé le 28 juin dernier une minute de silence en hommage à Nahel, tué par un policier. Les députés du Rassemblement national se sont levés et ont procédé à cette minute de silence.

Cependant, elle n'était pas au goût de Jordan Bardella. "Nos députés ont été respectueux de l'institution et n'ont pas cherché pendant une période de trouble pour notre pays à susciter des vagues", a-t-il indiqué.

Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI de ce dimanche 2 juillet, le président du Rassemblement national s'est dit "sur le principe", "extrêmement mal à l'aise avec ces minutes de silence". "La mort est dramatique mais quand on fait des minutes de silence à l'Assemblée nationale, on le fait pour des gens morts pour la France", a-t-il déclaré.

"S'agissant du profil de ce jeune, on parle de gens défavorablement connus des services de police et qui cherchent à se soustraire à l'ordre républicain. On est bien loin de nos militaires qui sont morts pour la République française", a-t-il conclu.

