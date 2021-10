À Marseille, après les éboueurs c'est au tour du personnel des écoles de faire grève. 43 établissements sont fermés ce vendredi matin, soit 1 école sur 10, ce n'est pas rien. Une fois encore, c'est le passage aux 35 heures pour les personnels municipaux qui coince. Une grève à l'appel du seul syndicat CGT des territoriaux de la ville de Marseille.

Dans le viseur du syndicat, les mêmes revendications que les éboueurs, à savoir une réduction du temps de travail pour les agents en poste dans les écoles et les crèches pour prendre en compte la pénibilité de leur métier. Ce sont les "tatas" comme on les appelle, qui accueillent les enfants le matin, qui font le ménage et qui se chargent de la cantine.

La CGT réclame donc une dérogation à la règle générale des 35 heures, ce que permet la loi. Du côté des parents, certains comprennent le mouvement, les revendications, même si ce n'est pas très pratique de s'organiser. Le préavis de grève déposé commence ce vendredi et court jusqu'au 31 décembre.

À écouter également dans ce journal

Assurance chômage - Le texte qui prévoit de réformer le mode de calcul de l'assurance-chômage entre en vigueur ce vendredi 1er octobre. C'est le calcul du salaire journalier de référence (SJR) qui va être modifié à partir de ce vendredi.

Affaire du "Grêlé" - L’ADN prélevé sur des scènes de crime dans l'affaire dite du "Grêlé", un tueur en série soupçonné d'avoir commis quatre meurtres et six viols entre 1983 et 1994, correspond bel et bien à celui de François V, l’ex-gendarme qui s'est donné la mort.

Affaire Bygmalion - "On avait démarré en expliquant que c'était 'l'affaire Copé', sans preuve", regrette Jean-François Copé. "La Justice m'a rendu mon honneur", se réjouit le maire de Meaux ce vendredi sur RTL, alors qu'il n'a pas été condamné dans le cadre du procès.