Marseille : un homme meurt lors d’un contrôle de titre de transport

À Marseille, un homme de 37 ans a trouvé la mort mercredi 22 septembre dans l'après-midi lors d'un banal contrôle de titre de transport. Le parquet annonce ce jeudi qu'une enquête a été ouverte pour violences volontaires. Les contrôleurs sont pointés du doigt, c'est en tout cas ce que laisse entendre le communiqué de la procureure de la République.

Mercredi, peu après 17h, six agents de la RTM, la Régie des Transports Métropolitains contrôlent les voyageurs dans la station de métro La Joliette à Marseille. Un homme de 37 ans essaye de se soustraire au contrôle, il est décrit comme agité, virulent et violent. Il aurait donné un coup de poing à l'un des agents. Mais l'homme est imposant : 1,90m, 110kg et les contrôleurs doivent se mettre à plusieurs pour l'immobiliser au sol.

D'autres agents, qui étaient en surface, descendent à leur tour pour prêter main-forte à leurs collègues. Les policiers sont appelés en renfort, mais lorsqu'ils tentent de menotter l'individu, celui-ci est inerte. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, l'homme décède. Les premières conclusions de l'autopsie font état d'un syndrome asphyxique pour l'instant qualifié d'indéterminé.

L'enquête devra préciser les circonstances de ce plaquage au sol, pour savoir si les contrôleurs n'ont pas usé d'une violence disproportionnée.