publié le 04/06/2020 à 13:43

Alors que les Français se montrent inquiets quant à leur avenir professionnel et à leur pouvoir d'achat entaché par la crise sanitaire, l'exécutif cherche de nouvelles aides. Et selon nos informations, l'une d'entre elles consiste à étendre les chèques vacances aux activités sportives dans les semaines qui viennent.

Aujourd'hui, le chèque vacances délivré par l’employeur permet de payer tout ce qui est en lien avec le voyage, à l'hébergement, à la restauration. Il est aujourd'hui accepté dans plus de 200.000 établissements.

Mais, il doit aussi servir dès la rentrée à payer les adhésions, les cotisations des clubs de sport et même pour prendre une licence. Plusieurs fédérations, comme celles de la boxe, du tennis ou du basket ont déjà informé leurs clubs de ces paiements possibles, d'autres devraient ainsi probablement suivre.

À écouter également dans ce journal

14 juillet. Victime à son tour de la crise sanitaire, le traditionnel défilé du 14 juillet se tiendra dans des conditions inédites. Pas question d’ouvrir les Champs-Élysées à la foule, seuls 2 500 invités seront présents place de la Concorde, séparés d’un mètre dans les tribunes. Les militaires seront au coeur de l'événement, mais aussi le personnel soignant et tous ceux qui ont travaillé d'arrache pied pendant la crise, héros du quotidien.

Emploi. Emmanuel Macron et Édouard Philippe rencontrent ce jeudi à l’Élysée, autour d’une table, syndicats et patronat afin d'envisager de nouvelles solutions pour préserver l‘emploi, notamment des jeunes. Alternants, apprentis, premières embauches, des centaines de milliers de jeunes frapperont dès la rentrée à la porte d'entreprises frileuses jusqu’à ce que l'économie se réchauffe.

Disparition de la petite Maddie. Un nouveau suspect a été identifié 13 ans après la disparition de la petite fille britannique en vacances au Portugal. Un homme de 43 ans actuellement emprisonné en Allemagne pour des affaires de viol sur deux petites filles, va devoir répondre aux enquêteurs. Il a notamment habité dans la région où la petite fille était en vacances avant de la quitter brusquement juste après sa disparition.