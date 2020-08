publié le 05/08/2020 à 13:05

Plus de 2.700 personnes ont été évacuées mardi 4 août en raison d'un gigantesque incendie qui a ravagé plus de 1.000 hectares de végétation à Martigues à l'ouest de Marseille. Au lendemain de ces terribles feux, les habitants encore sous le choc, sont revenus sur les lieux. La maison de Marie et Stéphane est encore debout, mais leur jardin et leur garage ont brulé. Ils ont eu la peur de leur vie.

"C'est horrible. Tout l'outillage, la tondeuse et des armoires de vêtements, il y avait la robe de mariée de ma fille", témoigne Marie en sanglots. "Même pas le temps de dire ouf, on n'a pris que ce qu'on avait sur nous. Le temps qu'on sorte et qu'on monte dans l'allée, le feu s'embrasait déjà, on ne voyait pas à 50 centimètres. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie", poursuit-elle.

"L'important s'est d'être en vie" reprend Stéphane. "On a tellement eu peu de temps pour s'échapper, on a roulé à travers le brouillard de feu. Si on n'avait pas fait ça on serait resté coincé dans la maison", ajoute-t-il.

