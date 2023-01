Les infos de 12h30 - Grève du 19 janvier : des tensions en filigrane entre LFI et les syndicats

Écoles fermées, transports perturbés… Avec la grève contre la réforme des retraites, c'est un jeudi de galère qui se profile pour nombre de Français ce 19 janvier. Bien que les prévisions de perturbations ne seront connues qu'en fin d'après midi ce mardi, le gouvernement prépare déjà les esprits et encourage ceux qui le peuvent à télétravailler et à ne pas se déplacer.

L'exécutif guettera évidemment l'ampleur des manifestations auxquelles appellent tous les syndicats, mais aussi la Nupes, avec des Insoumis dans les cortèges. Même si la mobilisation ne prend pas tout à fait le tour qu'ils auraient souhaité.

Car La France Insoumise avait annoncé, dès l'automne dernier, une marche ce samedi 21 janvier. Ce qui a agacé au plus haut point les syndicats, avec lesquels Jean-Luc Mélenchon n'est pas toujours tendre. "Il ne faut pas me raconter d'histoires, le mouvement social est hors d'état d'organiser quoi que ce soit", a-t-il résumé le 5 juillet devant les cadres de son mouvement.

Ce n'est pas un qui décide à la place de tous. Philippe Martinez à propos de Jean-Luc Mélenchon

Quelques mois plus tard, sur son blog, le chef des Insoumis n'épargnait pas Philippe Martinez de la CGT, qui avait répliqué du tac au tac en novembre dernier dans Le Grand Jury sur RTL : "Il est parfois outrancier, peut-être sectaire aussi. Et sur les formes d'action, ce n'est pas un qui décide à la place de tous. On se parle, et on décide", expliquait-il.

Jeudi dernier, Jean-Luc Mélenchon avait néanmoins mis de l'eau dans son vin sur France 2, en reconnaissant le rôle prééminent des syndicats : "Je pense que l'unité syndicale est un formidable point d'appui, c'est la première fois qu'on a ça depuis 15 ans, ou quelque chose comme ça", avait estimé le patron de LFI. Et d'ajouter que les syndicats "jouent un rôle clé" en construisant "un rapport de force" qui "va coûter cher".

Ne poussant pas l'amabilité trop loin quand même, jeudi, Jean-Luc Mélenchon sera à Marseille, loin des leaders des grandes centrales.

Justice - Le procès d'un conducteur, qui a traîné sous ses roues et tué une jeune femme à Lyon en 2020, débute ce mardi 17 janvier.

Natalité - Les chiffres de la natalité - 723.000 bébés nés en France en 2022 - sont les plus faibles depuis l'après-guerre en 1946.

Affaire Le Graët - Déjà mis en retrait de ses fonctions, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, fait l'objet d'une enquête judiciaire du parquet de Paris pour harcèlement moral et sexuel.

