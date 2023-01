Grève du 19 janvier : faut-il s'attendre à des pénuries d'essence ?

La grève prévue le jeudi 19 janvier contre la réforme des retraites a été suivie dans de très nombreux corps de métier en France. Le syndicat CGT Pétrole a déjà annoncé 24 heures de grève le 19 janvier, suivi de deux jours de grève le 26 janvier et de trois jours le 6 février. De son côté, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Bergé, "n'a pas appelé à bloquer les raffineries pour l'instant".

La situation s'annonce compliquée dans les stations-services. Le mouvement devrait conduire à des "baisses de débit" et des arrêts dans l'expédition des carburants, a indiqué à l'AFP Eric Sellini, coordinateur national du syndicat CGT pour TotalEnergies. Le 16 janvier au matin, "3.75% des stations-services françaises étaient à court soit d'essence, soit de gazole", note TF1Info.

Toutefois, après la grève d'octobre 2022 dans les raffineries, "on a eu de multiples réunions de façon à optimiser au mieux la logistique pétrolière. L'ensemble des stocks stratégiques a été reconditionné et une raffinerie ne s'arrête pas non plus en une journée ou en deux jours. Nous avons virtuellement un mois de stock de carburant", a rassuré au micro de France Bleu Francis Pousse, président national du syndicat professionnel Mobilians, à la tête de 5.800 stations.

