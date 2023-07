Cette semaine, de nouvelles recherches ont eu lieu au Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, trois semaines après la disparition d'Émile, âgé de deux ans et demi. Des équipes cinophiles et des drones avaient été dépêchés sur place. Ces recherches ont été suspendues pour le week-end, avant de reprendre lundi dans un périmètre élargi, au-delà du rayon de cinq kilomètres autour du hameau.

97 hectares de champs, de forêts, et de broussailles ont déjà été ratissés, sans trace de l'enfant. Henriette habite Le Vernet, elle se demande pourquoi le périmètre n'a pas été élargi plus tôt : "Il est peut-être temps d'aller plus loin, je pense que tout le monde a escarpé la montagne. Avec tout ce qu'on a raclé, les gens ne savent plus trop où aller. On a toujours espoir de le retrouver sain et sauf".

Dès lundi, les six chiens spécialisés dans la recherche de cadavres reprendront les recherches. Fin de mission pour le drone qui a cartographié pendant cinq jours les forêts qui entourent le hameau. Ce week-end, il n'y aura plus de fouilles de terrain, une pause nécessaire pour Éliane : "Ce n'est pas trop mal pour les gens qui font les inspections, et peut-être aussi pour les gens qui habitent là-haut. C'est quand même assez lourd mentalement d'avoir les drones, les inspecteurs. Je pense qu'un répit est souhaitable."

Ce samedi, chacun y va de sa théorie : accident, enlèvement, ou même drame maquillé par la famille. Après 20 jours de disparition, aucune piste n'est écartée.

À écouter également dans ce journal

