Vacances d’été : incidents, retards, trains bloqués… Ce que l’on sait des perturbations à la gare Montparnasse

Alors que ce week-end marque le chassé-croisé en juillettistes et aoûtiens sur les routes, Bison Futé a hissé le drapeau rouge dans le sens des départs sur tout le territoire. Mais dans les gares également, le trafic risque d'être chargé. Et dès ce vendredi 28 juillet, de nombreux trains ont eu du retard au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse, en raison des intempéries qui ont touché la région parisienne. Certains trains ont eu jusqu'à sept heures de retard, et des passagers sont restés bloqués.

En cause : un violent orage qui a touché l'Essonne, vendredi en fin d'après-midi. La foudre est tombée sur des installations de la SNCF, ce qui a provoqué des pannes de signalisation sur les lignes en provenance et à destination de l'Ouest. Immédiatement, les trains ont affiché une heure de retard, mais au fil de la soirée, la situation s'est empirée. Des voyageurs se sont retrouvés bloqués en pleine voie, au milieu de la nuit, les itinéraires ont été changés. Il y a même eu des bouchons sur les voies.

Ce samedi, l'incident est résolu, et le trafic revient petit à petit à la normale à la gare Montparnasse, où se presse une foule de voyageurs fin prêts pour les vacances. Même si il n'y a plus vraiment de grandes perturbations, deux trains affichent encore une heure et demie de retard : celui à destination du Croisic, et celui à destination des Sables-d'Olonne.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info