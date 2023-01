10 millions de Français ont du mal à joindre les services publics, notamment en ligne. Cela s'explique en partie parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec l'informatique ou qu'ils ne possèdent pas d'ordinateurs. Pour la défenseure des droits Claire Hédon, l'État doit faire des efforts et remettre de l'humain pour ne pas se couper d'une partie des citoyens.

"La dématérialisation, c'est une chance, mais il y a des personnes qui sont en difficulté avec le numérique : les personnes âgées, les personnes en situation de précarité sociale, mais aussi les jeunes. On les croit très habiles avec leur smartphone, mais ils ont des difficultés. Plus d'un quart est en difficulté pour faire des démarches administratives dématérialisées", avance la défenseure des droits.

"Et c'est important que ces personnes-là ne soient pas empêchées dans l'accès à leurs droits, que ce soit des remboursements d'assurance-maladie, des minima sociaux, comme le RSA et les APL, que ce soit sa pension de retraite ou son allocation chômage. Ce que nous préconisons, c'est quand les personnes sont en difficulté, qu'elles puissent continuer à déposer sous forme de papier leur dossier et qu'elles puissent aller voir quelqu'un à l'accueil qui est en capacité de résoudre le problème qui est lié à son dossier", explique Claire Hédon.

À écouter également dans ce journal

Pénurie de médecin - Un pont aérien a été mis en place pour amener des médecins à Nevers depuis Dijon. Un convoi devrait faire un aller-retour par semaine entre les deux villes.

International - L'armée française annonce le retrait de ses troupes d'ici "un mois" au Burkina Faso.

Rugby - 51% des clubs français ont voté "contre" Patrick Buisson à l'occasion du référendum pour assurer la gouvernance de la Fédération française de rugby.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info