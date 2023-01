Rugby : 68% des Français souhaitent que Bernard Laporte quitte la présidence de la Fédération française

L’affaire a remué le rugby français ces derniers mois : à moins d’un an de la Coupe du monde en France (8 septembre-28 octobre 2023), Bernard Laporte (qui a fait appel) a été condamné fin décembre à deux ans de prison avec sursis pour corruption passive, trafic d’influence, abus de biens sociaux et prise illégale d’intérêt dans le cadre d’une affaire de favoritisme impliquant le président de Montpellier Mohed Altrad.

Mais cette affaire a largement dépassé le cadre du rugby. Preuve en est, 53% des Françaises et des Français et 76% des amateurs de la discipline en ont entendu parler. C’est un niveau très élevé, mais qui reste en deçà du retentissement des propos de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane (74% des Français en ont entendu parler).

Pour 74% des personnes au sein du grand public, la condamnation du président de la Fédération française de rugby porte préjudice à l'image du rugby français à l’international. Résultat, les deux tiers des Français (68%) souhaitent que Bernard Laporte quitte la présidence de la FFR. Enfin, les sondés approuvent massivement (68%) l’interventionnisme de la ministre des Sports dans les affaires qui touchent la FFF et la FFR.

Voici les principaux enseignements de la dernière enquête réalisée par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée sur internet les mercredi 18 et jeudi 19 janvier 2023 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 436 amateurs de rugby, selon la méthode des quotas.

