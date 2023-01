Burkina Faso : l'armée française est-t-elle vraiment priée de quitter le territoire ?

L'Armée française n'est plus la bienvenue au Burkina Faso. D'après une lettre rendue publique ce week-end, mais dont l'Élysée n'a pas confirmé l'authenticité, Ouagadougou aurait demandé le départ des troupes françaises d'ici un mois. Un épisode de plus dans la dégradation des relations entre le pays du Sahel et Paris, notamment depuis le coup d'État de septembre dernier.

Le lieutenant putschiste Traoré a alors engagé un rapprochement avec Moscou. Dans le même temps, il a suspendu la radio et RFI, les ONG financées par la France ont été expulsées, puis les autorités ont réclamé le départ de l'ambassadeur français. Il y a quelques jours, le chef de l'État burkinabé aurait donc demandé le départ des 400 soldats français de la mission Sabre. Une demande pas encore reçue officiellement, selon Emmanuel Macron, qui s'exprimait dimanche soir.

"J'attends que le président de transition Traoré puisse s'exprimer parce que j'ai compris que les messages qui étaient sortis à ce stade relevaient d'une grande confusion. Je pense qu'il faut garder beaucoup de prudence et veiller à ce qu'il y ait une spécialité de certains dans la région, à savoir nos amis russes, ne fassent pas de manipulation. Nous attendons des clarifications de la part de Monsieur Traoré sur ce sujet", a-t-il déclaré.

Ce qui est sûr, c'est que comme au Mali et en Centrafrique, des campagnes de désinformation visent les forces françaises, accusées de ne pas faire assez pour lutter contre les groupes terroristes. Les paramilitaires de Wagner pourraient donc profiter de ce désaveu orchestré pour arriver au Burkina. Pour l'instant, les autorités démentent s'être rapprochées des mercenaires russes.

