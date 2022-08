APL : comment réussir sa première inscription sur le site

C'est une aide qui vient soutenir des millions de foyers français tous les mois. L'Aide personnalisée au logement (APL) permet de bénéficier d'une somme afin de payer une partie du montant du loyer d'un locataire ou d'un sous-locataire. Cette prestation sociale a été revalorisée de 3,5% dans le cadre "des mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat".

Mais il faut respecter certaines conditions pour toucher cette aide. Il n'y a aucune limite d'âge pour être éligible à l'APL. "Par conséquent, vous pouvez être mineur et toucher l'APL, mais le bail doit être signé par vos parents", indique le site du service public.

L'APL doit aussi être versée pour un logement conventionné et occupé 8 mois par an. Depuis le 1er janvier 2021, Les échelons de versements sont calculés en fonction des revenus perçus sur les douze derniers mois. Pour connaître votre éligibilité ou non à cette aide, rendez-vous sur le site de la CAF qui a mis en place un simulateur.

Comment s'inscrire pour la première fois ?

Pour obtenir cette aide, il faut tout d'abord connaître votre déterminer votre régime d'attachement comme la Caf ou la MSA. En effet, il est nécessaire de posséder un des deux comptes pour accéder à la demande. Sur ces derniers vous y remplirez vos différentes informations personnelles utiles pour la demande de l'allocation. Une fois le compte créer, vous obtiendrez un numéro d'allocataire (ou numéro de dossier), nécessaire pour la demande de l'APL.

Pour la suite, vous aurez ensuite besoin nombreux documents que vous pouvez préparer à l'avance. Par exemple : votre carte vital, votre attestation de loyer et son montant, vos relevés de comptes avec le montant actuel de votre patrimoine et de votre épargne et ceux de votre conjoint ou concubin, de vos enfants et autres personnes à charge, mais également vos derniers avis d’imposition de taxe d’habitation et taxes foncières concernant votre patrimoine immobiliers ainsi que votre relevé d'identité bancaire (Rib).

